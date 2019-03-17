В Україні очікується погіршення погодних умов

У Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с

В воскресенье, 17 марта, на всей территории Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, ночью 17 марта на всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

В Киеве и области сегодня ночью также ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/сек.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 марта в западных и восточных областях Украины ожидаются осадки. Температура в день поднимется до +17. В Киеве сегодня осадков не ожидается, температура будет колебаться от 8 до 10 градусов выше нуля. В Крыму без осадков, днем до +10.

Как писало РБК-Украина, сегодня в реках Закарпатской области ожидается подъем уровня воды. У верховье реки Тиса и ее притоках ожидается поднятие уровня воды на 0,3 - 1,0 м, а в участке Великий Бычков - Вилок и в нижних течениях реки Боржава уровень воды может подняться на 1,0 - 1,5 м в пределах русла. Негативных последствий от поднятия уровня воды в реках не ожидается.

Напомним, что в воскресенье, 17 марта 2019, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи с осадками, метелями и последующей оттепелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).