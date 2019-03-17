Погода на сьогодні: на заході та сході України дощі, вдень до +17

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні до +10

Погода на сьогодні: 17 березня 2019 року у західних та східних областях України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході місцями невеликі дощі, температура повітря вдень від +9 до +17, вночі від +2 до +5. На півночі України сухо, вдень від +5 до +9, а вночі від +2 до +4. В центрі переважно без опадів, вдень від +6 до +10, вночі від +1 до +4.

У східних областях дощі, температура вдень від +5 до +9, вночі від +1 до +3. На півдні України опади очікуються у Херсоні, вдень від +7 до +15, вночі від +2 до +4. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від +1 до +3.

Погода в Україні на 17 березня 2019

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 17 березня без опадів, вдень від +8 до +10, вночі від +1 до +3, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Погода у Києві та області на 17 березня 2019