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Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 08:00
Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході, зокрема у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, сьогодні дощ

Погода в Україні 20 березня лишається теплою, у західних областях невеликий дощ, але висока температура. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході, зокрема у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, сьогодні дощ. Там температура повітря вдень складе +10+15, а вночі +4+6. На півночі країни сухо, вдень +10+12, а вночі +3+5. У східних областях мінлива хмарність, без опадів, вдень +12+15, а вночі +3+5.

Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

У центрі країни теж без опадів, вдень +10+15, а вночі +5+7. На півдні країни сухо, вдень +14+16, а вночі +1+7.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні сухо, вдень +10+12, а вночі +5+7.

Дощі та тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні сильно зіпсується протягом найближчого тижня. Синоптики прогнозують дощі зі снігом, різкий спад температури і морози. За прогнозами, погода кардинально зміниться вже у суботу, 21 березня. Синоптики прогнозують дощі зі снігом і різке похолодання.

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