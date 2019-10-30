В Україні очікується суттєве похолодання

У четвер, 31 жовтня, погода в Україні буде без опадів, температура вночі опуститься нижче нуля, а вдень прогріється до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, 31 жовтня в Україні переважатиме погода без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура вночі опуститься до +1 -6 градусів, а вдень підніметься до +1 +6. У більшості південних областей, Криму та на Закарпатті вночі очікується від +3 до -2, вдень +4 +9 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що завтра, 31 жовтня, температура повітря опуститься -7 градусів. У Києві завтра буде прохолодно. Вночі у столиці прогнозується -2 -5, вдень температура повітря підніметься до +3 +6 градусів.

Крім того, у Київ йде суттєве похолодання, в середу, четвер і п'ятницю в столиці вночі знизиться до -1 -5 градусів, вдень до +4 +7 градусів.

Додамо, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 листопада в Україні покращиться погода. З початку наступного тижня в Україну знову прийде потепління.