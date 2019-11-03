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Завтра в Україні потепліє до +20

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 10:53
Завтра в Україні потепліє до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень температура зросте до +17

Погода в Україні у понеділок, 4 листопада, суттєво покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

За даними синоптика, завтра майже на всій території країни температура повітря досягне +15...+20 градусів. На сході буде трохи прохолодніше, вдень від +8 до +13 градусів. У західних, а місцями і в північних областях можливі опади. Також в Україні збережеться поривчастий вітер, який буде посилюватися.

У столиці понеділок також буде теплим. Вдень температура повітря у Києві зросте до +15...+17 градусів. Подекуди ймовірний невеликий дощ. Південний поривчастий вітер завтра також збережеться у столиці.

Завтра в Україні потепліє до +20

Погода

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, українські синоптики оголосили штормове попередження. В Гідрометцентрі попередили про сильні пориви вітру до 20 м/с. Сильний вітер прогнозується на всій території країни.

Крім того, Діденко прогнозувала, що у неділю, 3 листопада, в Україні буде тепла та хмарна погода. Температура повітря вдень місцями підніметься до +18. У Києві в неділю погода буде вітряної та хмарною, з періодичним дощем

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