В Україні очікується потепління до +15

У середині тижня знову похолодає

Завтра, 5 марта, погода в Украине ожидается теплая, местами воздух прогреется до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.

Сообщается, что завтра температура воздуха в среднем будет колебаться от +6 до +10, на западе до +12, на юге, особенно в Одесской области, до +15. Ночью также ожидается температура выше нуля. Ветер западный, юго-западный.

"Дожди, местами и небольшие, пройдут в западных и северных областях. В Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо", - отметила Диденко.

В Киеве завтра до +10. В Украине 6 марта ожидается очередное похолодание, после этого 7-8 марта снова потеплеет.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильном ветре в Украине. Усиление ветра прогнозируется по всей стране, порывы достигнут 20 м/с.

Кроме того, в Киеве ожидается дождь с мокрым снегом. По данным синоптиков, сегодня, 4 марта, в столице дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. В целом, по прогнозу синоптиков, сегодня в столице облачно с прояснениями, температура днем до +9.