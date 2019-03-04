У Києві сьогодні очікується дощ з мокрим снігом

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У столиці температура вдень до +9 градусів

У Києві сьогодні, 4 березня, очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними синоптиків, сьогодні, 4 березня, в столиці дощ, місцями з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, за прогнозом синоптиків сьогодні в Києві хмарно з проясненнями, температура вдень до +9 градусів.

Нагадаємо, в Україні очікуються пориви вітру до 20 м/с. За даними Гідрометцентру, 4 березня по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с. Майже на всій території, крім південної частини, пройдуть дощі, у східних областях та на півночі лівобережної частини місцями з мокрим снігом.

Раніше повідомлялося, що в Україні на 4 березня оголошено штормове попередження.

За прогнозами синоптиків, у понеділок протягом дня очікуються дощі на півночі та в більшості центральних областей, а також у Рівненській і Волинській, на сході пройде мокрий сніг. Протягом дня температура повітря становитиме від +4 до +9, на заході від +9 до +14, а на сході і в Сумській області прогнозується від 0 до +4 градусів.