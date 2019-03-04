Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже по всій країні сьогодні очікуються дощі

В Україні сьогодні, 4 березня, очікуються пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 4 березня по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с. Майже на всій території, крім південної частини, пройдуть дощі, у східних областях та на півночі лівобережної частини місцями з мокрим снігом.

У Києві та Київській області сьогодні пройде дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с.

Крім того, синоптики відзначають, що 4-5 березня в результаті відлиги на високогір'ї Закарпатської області очікується значна лавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на 4 березня оголошено штормове попередження.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, у понеділок протягом дня очікуються дощі на півночі та в більшості центральних областей, а також у Рівненській і Волинській, на сході пройде мокрий сніг. Протягом дня температура повітря становитиме від +4 до +9, на заході від +9 до +14, а на сході і в Сумській області прогнозується від 0 до +4 градусів.