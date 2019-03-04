Кліматологи підбили підсумки календарної зими в Києві

Фото: зима в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зима була теплішою за кліматичну норму на 2 градуси

Середня температура цієї зими у Києві склала 2,0 градуси морозу, що на 2,0 градуси вище за кліматичну норму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії.

Як зазначають кліматологи, найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до 14,4 морозу, а найтеплішим - 28 лютого, коли температура повітря піднялась до 11,2 градусів тепла.

За зиму у столиці було встановлено лише один температурний рекорд. Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105 % кліматичної норми. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки 37 досягла 39 см 26-27 січня, розповіли в обсерваторії.

"Цьогорічна календарна зима виявилась суттєво коротшою за метеорологічну, підсумки якої ми підведемо після початку метеорологічної весни", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, метеорологічна зима в цьому році прийшла в столицю на місяць раніше минулорічної. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, кліматична зима почалася 13 листопада 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 17 лютого в Києві було зафіксовано перший температурний рекорд у 2019 році. Середньодобова температура вперше за 139 років спостережень становила 4,6 градусів тепла, що на 0,1 градусів вище попереднього рекордного значення температури для цього дня, який було зафіксовано у 1974 році.