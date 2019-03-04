В Україні очікується потепління до +15

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У середині тижня знову похолодає

Завтра, 5 березня, погода в Україні очікується тепла, місцями повітря прогріється до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Повідомляється, що завтра температура повітря в середньому коливатиметься від +6 до +10, на заході до +12, на півдні, особливо в Одеській області, до +15. Вночі також очікується температура вище нуля. Вітер західний, південно-західний.

"Дощі, місцями невеликі, пройдуть у західних і північних областях. В Карпатах з мокрим снігом. На решті території України буде сухо", - зазначила Діденко.

У Києві завтра до +10. В Україні 6 березня очікується чергове похолодання після цього 7-8 березня знову потеплішає.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильний вітер в Україні. Прогнозується посилення вітру по всій країні, пориви сягатимуть 20 м/с.

Крім того, в Києві очікується дощ з мокрим снігом. За даними синоптиків, сьогодні, 4 березня, в столиці дощ, місцями з мокрим снігом, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру 15-20 м/с. В цілому, за прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці хмарно з проясненнями, температура вдень до +9.