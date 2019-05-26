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В Україні очікується підйом рівня води в річках

Новини » Суспільство    26.05.2019 - 09:17
В Україні очікується підйом рівня води в річках
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Можливе підтоплення доріг та будівель

У неділю, 26 травня 2019, на річках західних областей України очікується підняття рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, на 0,1 - 0,6 м рівень води підніметься на річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській областях. Можливе затоплення заплав та сільськогосподарських угідь. У Сокальському районі Львівської області вода може підтопити прирічкові населені пункти.

На річках басейну Прип'яті рівень води може піднятися на 0,2 - 0,8 м з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь та господарських споруд. У ряді сіл Волинської та Рівненської області можливе затоплення доріг місцевого значення.

Також, підйом рівня води очікується на р. Тиса поблизу Чопа. Прогнозується підйом води на 1140-1190 см з утриманням води на заплавах.

Нагадаємо, раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій заявили, що ситуація з паводками у Закарпатській та Івано-Франківській областях починає стабілізуватися.

РБК-Україна писало, що на заході України в підтоплених районах Івано-Франківської і Закарпатської області поступово спадає рівень води.

Додамо, у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. У Закарпатській області станом на 7:00 24 травня залишалися підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району.

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