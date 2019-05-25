ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На заході України у підтоплених районах поступово спадає рівень води

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 12:48
На заході України у підтоплених районах поступово спадає рівень води
Фото: підтоплення на заході України (dsns.gov.ua)

Рятувальники здійснили 23 виїзди для надання допомоги населенню

На заході України у підтоплених районах Івано-Франківської та Закарпатської області поступово спадає рівень води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС заявили, що станом на 11:00 суботи, 25 травня, рівень води поступово спадає.

Вони розповіли, що з початку робіт підрозділи ДСНС здійснили 23 виїзди для надання допомоги населенню та відкачали 31 400 метрів кубічних води.

"Для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучено 108 чол. особового складу, 7 мотопомп та 23 од. техніки", - додали рятувальники.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у західних областях України внаслідок підтоплень, що були спричинені сильними дощами, пошкоджено кілька десятків будинків. У Закарпатській області станом на 7:00 24 травня залишаються підтопленими 23 житлові будинки, 241 дворогосподарство, 1 тис. 835 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ, пошкоджено 15 мостових переходів та зруйновано один міст через річку Латориця в с. Котельниця Воловецького району

На Закарпатті відновили рух автодорогою, яка була підтоплена Підтоплення на Закарпатті: Зеленський зателефонував голові ОДА
Новини України подтоплениезападная Украина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся