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В Україні відсторонили регіональне керівництво Держгеокадастру

Новини » Політика     10.12.2019 - 12:29
В Україні відсторонили регіональне керівництво Держгеокадастру
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Регіональне керівництво відсторонили на час перевірки

Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик відсторонив від виконання обов'язків регіональне керівництво Держгеокадастру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що Башлик відсторонив від обов'язків керівників і заступників керівників управлінь Держгеокадастру в областях і Києві на час комплексної перевірки.

"Перевірка буде проводитися в частині дотримання вимог законодавства при розпорядженні землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018-2019 років", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект, яким пропонується відкрити українцям доступ до кадастрів. Проектом також передбачається створити національну інфраструктуру геопросторових даних.

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