ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, - розвідка

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 10:17
За весну-літо Росія збільшила свій військовий контингент у Криму, - розвідка Фото: Росія збільшила військовий контингент в Криму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З перших днів окупації Росія перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем. За весну-літо РФ збільшила свій військовий контингент у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Він нагадав, що загроза не лише Україні, а усій Європі, зростає з кожним днем.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону", - зазначив Буданов.

Окрім того, за словами глави української розвідки, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

"Ми готові до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострову. Крим буде звільнено, а злочинців - покарано”, - заявив Буданов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Військова база
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перша зустріч. Про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вашингтоні