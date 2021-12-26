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Додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати, - Верещук

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 02:17
Додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати, - Верещук Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця цього року. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Ірини Верещук виданню "Новини Донбасу".

За словами Верещук, вона відвідала КПВВ у Станиці Луганській побачила проблему, з якою часто стикаються люди.

"У нас є обмеження через ковід. Я побачила наскільки це проблема для пенсіонерів, для літніх людей, для жінок з дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ. Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - розповідає Верещук.

За її словами, вона звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента і прем'єр-міністра країни.

"Я повернулася з Луганщини і прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони мене підтримали. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо це обов'язковий додаток "Вдома" і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що раніше Верещук розповіла, яка ситуація з обміном полоненими. За її словами, Україна готова на будь-які варіанти, але Росія проти.

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