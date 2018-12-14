Кабмін пропонує Раді скасувати ліцензування імпорту та експорту алкоголю та тютюну

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Пропонується скасувати і санкції за підприємницьку діяльність без зазначених ліцензій

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді скасувати ліцензування імпорту та експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті ВР.

Зокрема, Кабмін 10 грудня зареєстрував у парламенті законопроект №9388 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності".

Зокрема, документ визначає процедуру видачі ліцензій на експорт (імпорт), спеціальних ліцензій, ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України. Так, визначається найменування відповідних адміністративних послуг, підстави для їх одержання, суб’єкт надання, перелік та вимоги до документів, що подаються суб’єктами господарювання для отримання зазначених послуг, платність та розмір оплати, строк надання, виключний перелік підстав для відмови, підстави для переоформлення, анулювання та видачі дублікатів виданих документів.

Також проектом пропонується подання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності документів для отримання зазначених адмінпослуг у паперовій та в електронній формі, видачу ліцензій в паперовій та електронній формі, функціонування міжвідомчого обміну інформацією в електронному вигляді між Мінекономрозвитку (регіональними органами ліцензування відповідно до наданих повноважень) та Державною фіскальною службою, оприлюднення інформації щодо отримувачів ліцензій на офіційному веб-сайті органів, що видають зазначені документи.

"Законопроектом також пропонується скасувати ліцензування імпорту, експорту спирту, імпорту, експорту алкогольних напоїв, імпорту, експорту тютюнових виробів згідно із статтями 14, 15 закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" як таке, що втратило позитивний регулюючий ефект, що є кроком з дерегуляції у сфері обігу зазначеної продукції", - сказано у пояснювальній записці.

Відповідно, пропонується скасувати і фінансові санкції та адмінвідповідальність за підприємницьку діяльність без зазначених ліцензій.

Нагадаємо, ВР 23 листопада вночі схвалила в другому читанні законопроект №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України. Законом збільшуються з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9%. При цьому встановлюється нульова ставка акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва харчового оцту, парфюмерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань охорони здоров'я рекомендує парламенту прийняти законопроект №8437 про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року.