На Дніпропетровщині у Великодню ніч скасують комендантську годину
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук оголосив про рішення місцевої військової адміністрації щодо скорочення комендантської години та її скасування у Великодню ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал політика.
Із 18 квітня комендантська година на території області розпочинатиметься о 22:00 і триватиме до 05:00. Натомість у ніч на Великдень обмеження скасують взагалі.
"Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту", – йдеться в повідомленні.
Працівники Нацполіції та військові Збройних сил на свята стежитимуть за безпекою у посиленому режимі. Натомість громадян закликали максимально відповідально поводитися, попри тимчасове скасування комендантської години.
До слова, у Сєвєродонецьку російські окупанти обстріляли храм на Вербну неділю.
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