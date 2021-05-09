В Україні відзначають День перемоги над нацизмом: історія і значення свята

Щороку 9 травня в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні . Це пам'ятний день вшанування жертв і ветеранів військових дій 1939-1945 років. До 76-ї річниці закінчення війни пройдуть меморіальні церемонії та покладання квітів до пам'ятників.

Про історію і значення свята, план заходів до 9 травня - детально на РБК-Україна.

9 травня - свято перемоги над нацизмом

Друга світова війна тривала з 1939 року по 1945 рік і стала найбільшим збройним конфліктом в історії людства. У ній були задіяні 62 країни з 74 існуючих на той час.

У протистоянні брали участь держави нацистського блоку (Німеччина, Італія, Японія, Угорщина, Румунія, Болгарія) і країни Антигітлерівської коаліції (СРСР, США, Великобританія, Франція, Польща, Китай, Бразилія, Мексика, Ефіопія та ін.)

Військові дії велися на території 40 держав Європи, Азії, Африки і в водах всіх океанів. Близько 110 млн осіб було мобілізовано, з них на фронтах загинуло 27 млн, а загальні втрати досягли 70 млн людських життів.

7 травня 1945 року німецьке командування підписало Акт про повну капітуляцію всієї Німеччині, в ніч з 8-го на 9 травня документ набув чинності. Фашистська і нацистська ідеології були визнані злочинними.

9 травня в Україні

З 2015 року законом України встановлено дві пам'ятні дати на честь закінчення Другої світової війни. 8 травня українці, як і більшість жителів країн Європи, відзначають День пам'яті і примирення.

Також в 2015 році було прийнято рішення відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр, відмовившись від назви свята часів СРСР (День перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945).

9 травня в Україні - офіційний вихідний день. Свято в 2021 році випадає на неділю, тому неробочим днем ​​буде і понеділок, 10 травня.

У чому відмінність Дня пам'яті від Дня перемоги

Європа і США вшановують героїв Другої світової війни 8 травня - в день набуття чнності Акту про капітуляцію німецьких військ. Документ був підписаний 7 травня 1945 року і ратифікований через добу (8 травня о 23:01). У той же день почалися масові паради і урочистості в Лондоні, Нью-Йорку, Чикаго і багатьох інших містах.

З тих часів в Америці і європейських країнах зберігається традиція святкування закінчення війни саме 8 травня. З 2004 року ця дата закріплена резолюцією ООН як День пам'яті всіх жертв Другої світової війни.

Святкування перемоги над нацистською Німеччиною в Радянському Союзі почалося 9 травня 1945 року. Через різні часові пояси на момент ратифікації Акту про капітуляцію в Москві було вже 01:01 9 травня. Сам документ був доставлений літаком Сталіну вранці 9 травня.

З 1945 року в СРСР і в даний час в багатьох пострадянських країнах саме 9 травня відзначається День перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років.

В рамках політики декомунізації 6 років тому в Україні був прийнятий закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". Назву свята 9 травня офіційно змінили. Також було заборонено використання "георгіївської стрічки", а замість неї символом свята став червоний мак.

Заходи до Дня перемоги

Минулого року через карантин масові урочистості на 9 травня були скасовані. В 2021-му пам'ятні заходи відбудуться, але з обмеженнями.

Так, в Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні пройде захід "Пам'ятаємо - Перемагаємо!". Заплановано поминальне богослужіння в пам'ять про загиблих під час визволення України та перемоги над нацизмом, молебень за мир в Україні. З 7 до 21 травня триватиме онлайн-виставка архівних документів до Дня пам'яті і Дня перемоги. Її можна подивитися на сайті Держархіву Києва.

У Харкові відбудеться покладання квітів до Меморіалу Слави та поминальний реквієм, автопробіг, виставка військової техніки на площі Свободи.

У Полтаві 9 травня пройдуть пам'ятні заходи біля Вічного вогню і на Меморіалі солдатської слави. Організовано онлайн-марафони, онлайн-екскурсії і флешмоби.

В Одесі на День перемоги відбудеться покладання квітів до пам'ятника Невідомому матросу в акваторії Одеської затоки. Плануються два концерти духових оркестрів в дендропарку Перемоги і біля Меморіалу героїчної оборони. Увечері на Думській площі запустять феєрверк.

У Дніпрі на річницю закінчення Другої світової війни відбудеться телемарафон і флешмоб "Герої Дніпра". Також у Фестивального причалу пройде захід "Герої Дніпра, пам'ятаємо".