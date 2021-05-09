В Украине отмечают День победы над нацизмом: история и значение праздника

Ежегодно 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне . Это памятный день в честь жертв и ветеранов военных действий 1939-1945 годов. К 76-й годовщине окончания войны пройдут мемориальные церемонии и возложения цветов к памятникам.

Об истории и значении праздника, план мероприятий к 9 мая - подробно на РБК-Украина.

9 мая - праздник победы над нацизмом

Вторая мировая война продолжалась с 1939 года по 1945 год и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней были задействованы 62 страны из 74 существовавших на то время.

В противостоянии принимали участие государства нацистского блока (Германия, Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Болгария) и страны Антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания, Франция, Польша, Китай, Бразилия,Мексика, Эфиопия и др.)

Военные действия велись на территории 40 государств Европы, Азии, Африки и в водах всех океанов. Около 110 млн человек было мобилизовано, из них на фронтах погибли 27 млн, а общие потери достигли 70 млн человеческих жизней.

7 мая 1945 года немецкое командование подписало Акт о безоговорочной капитуляции всей Германии, в ночь с 8-го на 9 мая документ вступил в силу. Фашистская и нацистская идеологии были признаны преступными.

9 мая в Украине

С 2015 года законом Украины установлено две памятные даты в честь окончания Второй мировой войны. 8 мая украинцы, как и большинство жителей стран Европы, отмечают День памяти и примирения.

Также в 2015 году было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг, отказавшись от названия праздника времен СССР (День победы в Великой отечественной войне 1941-1945).

9 мая в Украине - официальный выходной день. Праздник в 2021 году выпадает на воскресенье, поэтому нерабочим днем будет и понедельник, 10 мая.

В чем отличие Дня памяти от Дня победы

Европа и США чествуют героев Второй мировой войны 8 мая - в день вступления в силу Акта о капитуляции немецких войск. Документ был подписан 7 мая 1945 года и ратифицирован спустя сутки (8 мая в 23:01). В тот же день начались массовые парады и торжества в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго и многих других городах.

С тех пор в Америке и европейских странах сохраняется традиция празднования окончания войны именно 8 мая. С 2004 года эта дата закреплена резолюцией ООН как День памяти всех жертв Второй мировой войны.

Празднование победы над нацистской Германией в Советском Союзе началось 9 мая 1945 года. Из-за разных часовых поясов на момент ратификации Акта о капитуляции в Москве было уже 01:01 9 мая. Сам документ был доставлен самолетом Сталину утром 9 мая.

С 1945 года в СССР и в настоящее время во многих постсоветских странах именно 9 мая отмечается День победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках политики декоммунизации 6 лет назад в Украине был принят закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне". Название праздника 9 мая официально изменили. Также было запрещено использование "георгиевской ленты", а вместо нее символом праздника стал красный мак.

Мероприятия ко Дню победы

В прошлом году из-за карантина массовые торжества на 9 мая были отменены. В 2021-м памятные мероприятия состоятся, но с ограничениями.

Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне пройдет мероприятие "Помним - Побеждаем!". Запланировано поминальное богослужение в память о погибших за освобождение Украины и победы над нацизмом, молебен за мир в Украине. С 7 до 21 мая продлится онлайн-выставка архивных документов ко Дню памяти и Дню победы. Ее можно посмотреть на сайте Госархива Киева.

В Харькове состоится возложение цветов к Мемориалу Славы и поминальный реквием, автопробег, выставка военной техники на площади Свободы.

В Полтаве 9 мая пройдут памятные мероприятия у Вечного огня и на Мемориале солдатской славы. Организованы онлайн-марафоны, онлайн-экскурсии и флешмобы.

В Одессе на День победы состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу в акватории Одесского залива. Планируются два концерта духовых оркестров в дендропарке Победы и у Мемориала героической обороны. Вечером на Думской площади запустят фейерверк.

В Днепре на годовщину окончания Второй мировой войны состоится телемарафон и флешмоб "Герои Днепра". Также у Фестивального причала пройдет мероприятие "Герои Днепра, помним".