В Україні відкрили 56 кримінальних проваджень за порушення карантину

В Україні правоохоронці вже відкрили 56 кримінальних проваджень і склали 6042 адміністративних протоколів за порушення карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, 30 кримінальних проваджень відкрили через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь, а 26 - пов'язані з порушенням карантинних заходів.

Адмінпротоколи стосуються порушення правил карантину людей. Найбільше порушників зафіксували у Дніпропетровській області - 1008, Києві - 791, Львівській області - 453, Запорізькій - 398, Одеській - 303 та Харківської області - 301.

В суд вже направили 5840 адмінпротоколів. За порушення громадянами карантинних правил самоізоляції склали 357 адміністративних протоколів.

Для забезпечення карантинного режиму і посиленої охорони публічної безпеки на службі знаходиться 23319 правоохоронців. З них 17 375 працівників Національної поліції, 3556 військовослужбовців Національної гвардії, 242 бійці ДСНС і 1924 працівники серед перемінного складу вищих навчальних закладів МВС та 222 - НГУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус. СБУ також заблокувала понад 2 тис. відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тис. передплатників.

Крім того, Служба безпеки України в Миколаївській області виявила грубі порушення під час лабораторної перевірки зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус.