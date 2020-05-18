Пляжі відкриють, але відпочинок в масці: що рекомендує МОЗ

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби

МОЗ дозволить пляжам працювати в цьому сезоні. Міністерство надало рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко розповів, що МОЗ провів консультації з інститутом епідеміології інфекційний хвороб, який підтвердив, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби.

"В цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з інститутом епідеміології інфекційний хвороб. Фахівці підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу", - заявив Ляшко.

Лікар наголосив, що пляжі відкриють, як на морі, так і біля прісних річок.

"Навіть не зважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявною інформацією в річках з проточною водою інфікуватись досить складно. Тому і стосовно річкових пляжного сезону також МОЗ буде надавати дозвіл в цьому сезоні відпочинку", - заявив він.

Водночас, МОЗ надав рекомендації щодо невідвідування пляжів людям з групи ризику.

"Це люди старше 60-ти років, а також люди з хронічними захворюваннями. Також треба буде дотримуватись дистанції від інших людей - не менше двох метрів. Це наш постулат на цей період. Ну і дотримуватись правил особистої гігієни. Також всі, хто будуть проводити відпочинок, повинні використовувати маску для обличчя, щоб унеможливити передачу збудника", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України вивчає можливість купатися в проточній воді, море, озерах і басейнах після пом'якшення карантину.

Додамо, другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Автор: Анастасия Светлевская