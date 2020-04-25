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Коли в Україні відкриють парки, перукарські та метро: план виходу з карантину

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Знімати карантинні обмеження в Україні будуть в 5 етапів

План виходу з карантину Кабмін презентував 24 квітня. Згідно з цим документом, обмеження в країні будуть знімати в п'ять етапів. Докладніше про те, коли і при яких умовах в Україні дозволять ходити в парки, відкриють перукарні, ресторани і запустять метро - в матеріалі РБК-Україна.

План виходу з карантину: 5 етапів

Кабінет міністрів представив план виходу України з карантину. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, його реалізація може початися вже з 11 травня. Однак умовою для цього є сприятлива епідемічна ситуація в країні.

"Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - заявив глава уряду.

Кожен з етапів має певні умови їх реалізації, а також залежить від динаміки розповсюдження COVID-19.

Перший етап - контроль над поширенням

Умови - кількість нових виявлених випадків інфікування протягом 10 днів не росте або знаходиться в межах 5% щодня.

Що дозволять:

  • відвідувати парки, сквери, лісосмуги, прибережні зони відпочинку (крім дитячих майданчиків);

  • відновлять роботу частина об'єктів індустрії краси;

  • можна буде тренуватися в командних видах спорту;

  • дозволяється торгівля непродовольчими товарами;

  • кав'ярні зможуть обслуговувати клієнтів на винос;

  • відновлять роботу автомийки, велопрокати і веломагазини;

  • дозволяється робота нотаріусів, адвокатів та аудиторів

Другий етап - зменшення випадків інфікування

Умови - кількість зафіксованих нових випадків зараження йде на спад протягом 10 днів. Кількість тих, хто одужав кожен день стабільний або зростає.

Що дозволять:

  • побутове обслуговування населення;

  • випускні класи відновлять навчання в школах, початок підготовки до ЗНО;

  • закладу громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на винос;

  • зможуть почати роботу кінотеатри під відкритим небом;

  • відновлять роботу спортзали, фітнес-центри і готелі

  • дозволять спортивні змагання, у яких беруть участь до 50 осіб (без глядачів)

Третій етап - медсистема звільняється від хворих

Умови - кількість видужали в два рази або більше перевищує кількість нових випадків впродовж 10 днів. Лікарні заняти інфікованими менш ніж на 10%.

Що дозволять:

  • можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

  • відновлять роботу окремі освітні установи;

  • метро почне роботу на спецобслуговування;

  • будуть відновлені міжміські перевезення в межах області;

  • відновиться робота ТРЦ, крім розважальних зон;

  • відкриються театри і кінотеатри, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів;

  • дозволена робота хостелів, баз відпочинку і санаторіїв

Четвертий етап - повний контроль над вогнищами інфікування

Умови - кількість нових виявлених випадків, які не пов'язані між собою, кожен день менше 5 у кожній області протягом 10 днів.

Що дозволять:

  • відновить роботу метро і весь громадський транспорт;

  • дозволена робота ТРЦ і всіх розважальних закладів;

  • відновлять роботу спортзали, фітнес-центри, заклади громадського харчування, заклади освіти та культури;

  • дозволена планова медична та стоматологічна допомога

П'ятий етап - припинення внутрішньої передачі COVID-19

Умови - в країні фіксуються поодинокі випадки інфікування.

Що дозволять:

  • скасовуються всі обмеження, крім локальних, встановлених місцевою владою.
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