Коли в Україні відкриють парки, перукарські та метро: план виходу з карантину

План виходу з карантину Кабмін презентував 24 квітня. Згідно з цим документом, обмеження в країні будуть знімати в п'ять етапів. Докладніше про те, коли і при яких умовах в Україні дозволять ходити в парки, відкриють перукарні, ресторани і запустять метро - в матеріалі РБК-Україна.

План виходу з карантину: 5 етапів

Кабінет міністрів представив план виходу України з карантину. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, його реалізація може початися вже з 11 травня. Однак умовою для цього є сприятлива епідемічна ситуація в країні.

"Урядова дорожня карта виходу з карантину дозволить зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - заявив глава уряду.

Кожен з етапів має певні умови їх реалізації, а також залежить від динаміки розповсюдження COVID-19.

Перший етап - контроль над поширенням

Умови - кількість нових виявлених випадків інфікування протягом 10 днів не росте або знаходиться в межах 5% щодня.

Що дозволять:

відвідувати парки, сквери, лісосмуги, прибережні зони відпочинку (крім дитячих майданчиків);

відновлять роботу частина об'єктів індустрії краси;

можна буде тренуватися в командних видах спорту;

дозволяється торгівля непродовольчими товарами;

кав'ярні зможуть обслуговувати клієнтів на винос;

відновлять роботу автомийки, велопрокати і веломагазини;

дозволяється робота нотаріусів, адвокатів та аудиторів

Другий етап - зменшення випадків інфікування

Умови - кількість зафіксованих нових випадків зараження йде на спад протягом 10 днів. Кількість тих, хто одужав кожен день стабільний або зростає.

Що дозволять:

побутове обслуговування населення;

випускні класи відновлять навчання в школах, початок підготовки до ЗНО;

закладу громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів на винос;

зможуть почати роботу кінотеатри під відкритим небом;

відновлять роботу спортзали, фітнес-центри і готелі

дозволять спортивні змагання, у яких беруть участь до 50 осіб (без глядачів)

Третій етап - медсистема звільняється від хворих

Умови - кількість видужали в два рази або більше перевищує кількість нових випадків впродовж 10 днів. Лікарні заняти інфікованими менш ніж на 10%.

Що дозволять:

можна відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

відновлять роботу окремі освітні установи;

метро почне роботу на спецобслуговування;

будуть відновлені міжміські перевезення в межах області;

відновиться робота ТРЦ, крім розважальних зон;

відкриються театри і кінотеатри, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів;

дозволена робота хостелів, баз відпочинку і санаторіїв

Четвертий етап - повний контроль над вогнищами інфікування

Умови - кількість нових виявлених випадків, які не пов'язані між собою, кожен день менше 5 у кожній області протягом 10 днів.

Що дозволять:

відновить роботу метро і весь громадський транспорт;

дозволена робота ТРЦ і всіх розважальних закладів;

відновлять роботу спортзали, фітнес-центри, заклади громадського харчування, заклади освіти та культури;

дозволена планова медична та стоматологічна допомога

П'ятий етап - припинення внутрішньої передачі COVID-19

Умови - в країні фіксуються поодинокі випадки інфікування.

Що дозволять: