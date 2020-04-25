Когда в Украине откроют парки, парикмахерские и метро: план выхода из карантина

Снимать карантинные ограничения в Украине будут в 5 этапов
План выхода из карантина Кабмин презентовал 24 апреля. Согласно этому документу, ограничения в стране будут снимать в пять этапов. Подробнее о том, когда и при каких условиях в Украине разрешат ходить в парки, откроют парикмахерские, рестораны и запустят метро - в материале РБК-Украина.
План выхода из карантина: 5 этапов
Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его реализация может начаться уже с 11 мая. Однако условием для этого является благоприятная эпидемическая ситуация в стране.
“Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность”, - заявил глава правительства.
Каждый из этапов имеет определенные условия их реализации, а также зависит от динамики распространения COVID-19.
Первый этап - контроль над распространением
Условия - количество новых выявленных случаев инфицирования на протяжении 10 дней не растет или находится в пределах 5% ежедневно.
Что разрешат:
посещать парки, скверы, лесопосадки, прибрежные зоны отдыха (кроме детских площадок);
возобновят работу часть объектов индустрии красоты;
можно будет тренироваться в командных видах спорта;
разрешается торговля непродовольственными товарами;
кофейни смогут обслуживать клиентов на вынос;
возобновят работу автомойки, велопрокаты и веломагазины;
разрешается работа нотариусов, адвокатов и аудиторов.
Второй этап - уменьшение случаев инфицирования
Условия - количество зафиксированных новых случаев заражения идет на спад на протяжении 10 дней. Количество тех, кто выздоровел каждый день стабильное или растет.
Что разрешат:
бытовое обслуживание населения;
выпускные классы возобновят обучение в школах, начало подготовки к ВНО;
заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на вынос;
смогут начать работу кинотеатры под открытым небом;
возобновят работу спортзалы, фитнес-центры и отели
разрешат спортивные соревнования, в которые принимают участие до 50 человек (без зрителей).
Третий этап - медсистема освобождается от больных
Условия - количество выздоровевших в два раза или больше превышает количество новых случаев на протяжении 10 дней. Больницы заняти инфицированными менее чем на 10%.
Что разрешат:
можно посещать спортивные и детские площадки;
возобновят работу отдельные образовательные учреждения;
метро начнет работу на спецобслуживание;
будут возобновлены межгородские перевозки в пределах области;
возобновится работа ТРЦ, кроме развлекательных зон;
откроются театры и кинотеатры, а заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей;
разрешена работа хостелов, баз отдыха и санаториев.
Четвертый этап - полный контроль над очагами инфицирования
Условия - количество новых выявленных случаев, которые не связаны между собой, каждый день меньше 5 в каждой области на протяжении 10 дней.
Что разрешат:
возобновит работу метро и весь общественный транспорт;
разрешена работа ТРЦ и всех развлекательных заведений;
возобновят работу спортзалы, фитнес-центры, заведения общественного питания, заведения образования и культуры;
разрешена плановая медицинская и стоматологическая помощь.
Пятый этап - прекращение внутренней передачи COVID-19
Условия - в стране фиксируются единичные случаи инфицирования.
Что разрешат: