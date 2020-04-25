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Когда в Украине откроют парки, парикмахерские и метро: план выхода из карантина

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Снимать карантинные ограничения в Украине будут в 5 этапов

План выхода из карантина Кабмин презентовал 24 апреля. Согласно этому документу, ограничения в стране будут снимать в пять этапов. Подробнее о том, когда и при каких условиях в Украине разрешат ходить в парки, откроют парикмахерские, рестораны и запустят метро - в материале РБК-Украина.

План выхода из карантина: 5 этапов

Кабинет министров представил план выхода Украины из карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, его реализация может начаться уже с 11 мая. Однако условием для этого является благоприятная эпидемическая ситуация в стране.

“Правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность”, - заявил глава правительства.

Каждый из этапов имеет определенные условия их реализации, а также зависит от динамики распространения COVID-19.

Первый этап - контроль над распространением

Условия - количество новых выявленных случаев инфицирования на протяжении 10 дней не растет или находится в пределах 5% ежедневно.

Что разрешат:

  • посещать парки, скверы, лесопосадки, прибрежные зоны отдыха (кроме детских площадок);

  • возобновят работу часть объектов индустрии красоты;

  • можно будет тренироваться в командных видах спорта;

  • разрешается торговля непродовольственными товарами;

  • кофейни смогут обслуживать клиентов на вынос;

  • возобновят работу автомойки, велопрокаты и веломагазины;

  • разрешается работа нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап - уменьшение случаев инфицирования

Условия - количество зафиксированных новых случаев заражения идет на спад на протяжении 10 дней. Количество тех, кто выздоровел каждый день стабильное или растет.

Что разрешат:

  • бытовое обслуживание населения;

  • выпускные классы возобновят обучение в школах, начало подготовки к ВНО;

  • заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на вынос;

  • смогут начать работу кинотеатры под открытым небом;

  • возобновят работу спортзалы, фитнес-центры и отели

  • разрешат спортивные соревнования, в которые принимают участие до 50 человек (без зрителей).

Третий этап - медсистема освобождается от больных

Условия - количество выздоровевших в два раза или больше превышает количество новых случаев на протяжении 10 дней. Больницы заняти инфицированными менее чем на 10%.

Что разрешат:

  • можно посещать спортивные и детские площадки;

  • возобновят работу отдельные образовательные учреждения;

  • метро начнет работу на спецобслуживание;

  • будут возобновлены межгородские перевозки в пределах области;

  • возобновится работа ТРЦ, кроме развлекательных зон;

  • откроются театры и кинотеатры, а заведения общественного питания смогут обслуживать посетителей;

  • разрешена работа хостелов, баз отдыха и санаториев.

Четвертый этап - полный контроль над очагами инфицирования

Условия - количество новых выявленных случаев, которые не связаны между собой, каждый день меньше 5 в каждой области на протяжении 10 дней.

Что разрешат:

  • возобновит работу метро и весь общественный транспорт;

  • разрешена работа ТРЦ и всех развлекательных заведений;

  • возобновят работу спортзалы, фитнес-центры, заведения общественного питания, заведения образования и культуры;

  • разрешена плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Пятый этап - прекращение внутренней передачи COVID-19

Условия - в стране фиксируются единичные случаи инфицирования.

Что разрешат:

  • отменяются все ограничения, кроме локальных, установленных местными властями.
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