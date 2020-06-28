Без світла залишаються населені пункти у двох областях

Станом на сьогодні в Україні через повінь залишається знеструмленими 11 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без світла залишились населені пункти у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

РБК-Україна писало, що минулого тижня західні області накрили сильні дощі, в результаті яких утворились паводки. У річках піднявся рівень води на декілька метрів, який залив будинки та вулиці у містах та селах. Деякі міста залишились без газу.

Нагадаємо, станом на 28 червня 2020 року з зони паводків евакуювали 1656 людей.

Раніше повідомлялось, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.

Зазначимо, Україна звернулася за допомогою з ліквідацією наслідків потужних паводків у західних регіонах до Європейського союзу та НАТО.