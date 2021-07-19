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Іноземці в складі наглядової ради "Нафтогазу" не є гарантією дотримання закону, - юрист

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 10:46
Іноземці в складі наглядової ради "Нафтогазу" не є гарантією дотримання закону, - юрист Фото: Володимир Монастирський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Присутність іноземців в складі наглядових рад держпідприємств України, зокрема "Нафтогазу", не гарантує дотримання законів.

Про це заявив партнер МЮФ Dentons Володимир Монастирський в колонці на "Економічній правді".

"Якщо прибрати політичне забарвлення навколо звільнення і призначення членів наглядової ради і голови правління "Нафтогазу", можна дійти висновку, що в Україні залишається невирішеним питання корпоративного управління на державних підприємствах на рівні законодавства і на рівні поведінки держави та членів наглядових рад, а присутність іноземних громадян у складі наглядових рад не гарантує дотримання наглядовою радою законодавства", - написав Монастирський.

Інша проблема, на його думку, полягає в тому, що члени наглядової ради отримують винагороду на підприємстві, а не з державного бюджету, і голова правління фактично відповідальний за виплату їм винагороди.

"Наслідком цього можуть бути ситуації, коли наглядова рада йде у фарватері голови чи всіх членів правління замість того, щоб бути збалансованим посередником між державою і правлінням", - додає він.

Експерт також наголошує: на державних підприємствах присутній суспільний інтерес, і держава повинна стежити за тим, чи переслідує підприємство в особі свого керівництва суспільні цілі.

"Якщо керівництво не переслідує суспільний інтерес, то повинен бути прозорий механізм швидкої заміни правління в обхід наглядової ради. Як передбачає стаття 13 Конституції, власність не повинна викорис­товуватися на шкоду суспільству", - резюмує Володимир Монастирський.

У той же час експерт вказує, що звільнення і призначення правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз" були законними.

Детальніше про те, як наглядова рада "Нафтогазу" зірвала впровадження реформи корпоративного управління в держсекторі - читайте в статті РБК-Україна.

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