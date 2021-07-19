ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иностранцы в составе набсовета "Нафтогаза" не являются гарантией соблюдения закона, - юрист

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 10:46
Иностранцы в составе набсовета "Нафтогаза" не являются гарантией соблюдения закона, - юрист Фото: Владимир Монастырский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Присутствие иностранцев в составе наблюдательных советов госпредприятий Украины, в частности "Нафтогаза", не гарантирует соблюдение законов.

Об этом заявил партнер МЮФ Dentons Владимир Монастырский в колонке на "Экономической правде".

"Если убрать политическую окраску вокруг увольнения и назначения членов наблюдательного совета и председателя правления "Нафтогаза", можно прийти к выводу, что в Украине остается нерешенным вопрос корпоративного управления на государственных предприятиях на уровне законодательства и на уровне поведения государства и членов наблюдательных советов, а присутствие иностранных граждан в составе наблюдательных советов не гарантирует соблюдение наблюдательным советом законодательства", - написал Монастырский.

Другая проблема, по его мнению, заключается в том, что члены наблюдательного совета получают вознаграждение на предприятии, а не из государственного бюджета, и председатель правления фактически ответственен за выплату им вознаграждения.

"Следствием этого могут быть ситуации, когда наблюдательный совет идет в фарватере главы или всех членов правления вместо того, чтобы быть сбалансированным посредником между государством и правлением", - добавляет он.

Эксперт также отмечает: на государственных предприятиях присутствует общественный интерес, и государство должно следить за тем, преследует ли предприятие в лице своего руководства общественные цели.

"Если руководство не преследует общественный интерес, то должен быть прозрачный механизм быстрой замены правления в обход наблюдательного совета. Как предусматривает статья 13 Конституции, собственность не должна использоваться в ущерб обществу", - резюмирует Владимир Монастырский.

В то же время эксперт указывает, что увольнение и назначение правления и набсовета НАК "Нафтогаз" были законными.

Подробнее о том, как наблюдательный совет "Нафтогаза" сорвал внедрение реформы корпоративного управления в госсекторе - читайте в статье РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
реформы Нафтогаз Украины
NEWS
В Украине 182 новых случая коронавируса
В Украине 182 новых случая коронавируса
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше