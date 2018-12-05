Рева розповів про проект монетизації субсидій

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Після закінчення опалювального сезону зекономлені гроші повернуть на звичайні рахунки

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив основні принципи проекту монетизації субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Рева зазначив, що часткова монетизація субсидій була розпочата ще в 2017 році і передбачала виплату залишку частини зекономленої суми субсидії, проте, більша частина поверталася до державного бюджету.

"Монетизація, яка планується до впровадження з 2019 року, передбачає виплату усієї суми зекономленої субсидії громадянину - це його кошти на рахунку, і вони не можуть бути списані до бюджету", - пояснив міністр.

Він розповів про основні принципи роботи програми монетизації.

"Потрібно розуміти, що субсидія це цільова допомога. Звичайна допомога передбачає виплату коштів, і людина сама обирає, на що їх витратити; натомість, субсидія це цільова допомога на конкретні потреби, які стосуються оплати житлово-комунальних послуг. Саме тому накладаються певні обмеження, адже ці гроші мають надійти до надавачів послуг", - сказав він.

Тому, за його словами, створюється окремий спеціальний рахунок, із якого можна переказати кошти виключно за тими рахунками, що зазначені під час звернення за субсидією.

"А після того, як людина сплатила свою частину рахунку і закінчився опалювальний сезон, людям перераховують усі зекономлені гроші на звичайні рахунки, і вони можуть їх використовувати на власний розсуд. Чим більше зекономлять - тим більше отримають грошей", - сказав Рева.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів проект постанови щодо монетизації субсидій.

Мінсоцполітики планує монетизацію у три етапи.

З 1 січня 2019 року "живі кошти" на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх грошима.