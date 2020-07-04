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В Україні банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів

Новини » Фінанси     04.07.2020 - 10:33
В Україні банкам заборонили штрафувати за прострочення платежів
Фото: українці на карантині (Віталій Носач/РБК-Україна)

У суботу відповідний закон набрав чинності

В Україні з суботи, 4 липня, банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Сьогодні відповідний закон набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.

Дані зміни внесли до Господарського кодексу.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, а у п'ятницю його оприлюднили у виданні "Голос України".

Нагадаємо, Верховна рада 16 червня ухвалила у другому читанні відповідний законопроект №3297.

Як писало РБК-Україна, 13 травня ВР схвалила за основу законопроект про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України банкиштрафкарантинЗакон
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