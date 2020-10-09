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В Україні обмежать розмір штрафів по мікрокредитам: закон частково набрав чинності

Україна, П'ятниця 09 жовтня 2020 10:52
В Україні обмежать розмір штрафів по мікрокредитам: закон частково набрав чинності
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Закон про обмеження розмірів штрафів по мікрокредитам у п'ятницю, 9 жовтня, частково набрав чинності. Повною мірою документ почне діяти з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, чинності набрала норма, яка зобов'язує Національний банк до набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним.

Цей документ відносить кредитні договори, які укладаються на строк до одного місяця і в розмірі, який не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, до споживчих кредитів. До них застосовуються вимоги закону "Про споживче кредитування".

Також закон встановлює максимальну сукупну суму штрафів і пені, яка може бути нарахована за порушення виконання зобов'язань за такими кредитами в розмірі, що не перевищує подвійну суму отриманого кредиту.

Забороняється змінювати процентну ставку в гіршу для споживача сторону і застосовувати штрафи та пені за одне і те саме порушення.

Нагадаємо, раніше цей законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, 15 вересня Верховна рада обмежила розмір штрафів по мікрокредитам в Україні.

До слова, в Україні з 4 липня банкам заборонили стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину.

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