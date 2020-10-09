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В Украине ограничат размер штрафов по микрокредитам: закон частично вступил в силу

Украина, Пятница 09 октября 2020 10:52
В Украине ограничат размер штрафов по микрокредитам: закон частично вступил в силу
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Закон об ограничении размеров штрафов по микрокредитам в пятницу, 9 октября, частично вступил в силу. В полной мере документ начнет действовать с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в силу вступила норма, которая обязывает Национальный банк до вступления в силу настоящего закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Этот документ относит кредитные договора, которые заключаются сроком до одного месяца и в размере, который не превышает одной минимальной заработной платы, к потребительским кредитам. К ним применяются требования закона "О потребительском кредитовании".

Также закон устанавливает максимальную совокупную сумма штрафов и пени, которая может быть начислена за нарушение выполнения обязательств по таким кредитам в размере, не превышающем двойную сумму полученного кредита.

Запрещается изменять процентную ставку в худшую для потребителя сторону и применять штрафы и пени за одно и то же нарушение.

Напомним, ранее этот законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 15 сентября Верховная рада ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине.

К слову, в Украине с 4 июля банкам запретили взимать неустойку за просрочку платежей во время карантина.

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