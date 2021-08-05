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Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 08:00
Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні похолодало в західних областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики на сьогодні прогнозують дощі в західних областях, зокрема у Карпатах очікується злива. Температура повітря опуститься до +24 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі очікуються у західних, частково центральних та північних областях. У всіх інших регіонах буде мінлива хмарність та без опадів.

На заході вдень температура повітря складе +24+27, а вночі +13+17.

На півдні країни буде +29+32, а вночі +19+22.

На півночі очікується вдень +24+27, а вночі +13+16.

У центральних областях вдень буде +24+29, а вночі +14+17.

На сході вдень буде +29+32, а вночі +14+16.

Похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +15+17.

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