Україну накрили дощі з грозами: коли покращиться погода

В Україні з сьогоднішнього дня і до суботи будуть йти дощі, в деяких регіонах з грозами. Синоптики назвали дату покращення погоди.

Синоптики прогнозують дощі та грози у більшості областей з 6 по 8 травня. З 9 травня очікується покращення погоди. Зокрема, температура повітря складе до +20 у західних областях, у східних та центральних - до +15.

На півдні країни, як очікується, буде вдень до +19. Загалом у неділю у всіх областях буде сухо та без опадів.

У понеділок у більшості областей України буде спека. Температура повітря підніметься до +24 на заході.