В Україну суне хуртовина: які області постраждають найбільше
Погода в Україні принесе хуртовину в п'ятницю 12 березня. Складна синоптична ситуація зі снігопадами, дощами і штормовим вітром буде в більшості областей, проте не скрізь.
Прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко в Facebook.
За словами синоптика, зараз в Україну суне потужна циклонічна система із атмосферними фронтами. Вона переміщується із Західної Європи.
"Завтра, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході - переважно дощ та мокрий сніг", - прогнозує Діденко.
А от до Харківської і Дніпропетровської області волога повітряна маса дійде хіба пізно ввечері чи вже 13-го березня.
Крим, Запорізька, Донецька, Луганська області завтра від опадів утримаються.
Синоптик також прогнозує сильний до штормових поривів південний, південно-західний вітер.
Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься поблизу нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.
У Києві 12-го березня погода також зміниться. Синоптики прогнозують сильний вітер, а вдень "прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом". Температура повітря у столиці 12-го березня коливатиметься близько нуля.
А потепління Діденко прогнозує на суботу-неділю.
Раніше синоптики дали невтішний прогноз погоди на березень.