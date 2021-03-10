Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні

Погода в Україні ще довго буде засмучувати прохолодним повітрям, а опади у вигляді мокрого снігу і дощу не відступлять найближчим часом. Що буде з метеоситуацією в країні - читайте у прогнозі на два тижні.

Прогнозом з нами поділилися синоптики Gismeteo і Meteoprog .

Так, за даними Gismeteo, 11-12 березня будуть холодними і навіть з денними заморозками на північному сході, а 13-14 березня в країну прийде різке потепління (на Заході до +10 градусів).

Потім температура знову знизиться, але несуттєво. Втім, березень не побалує високими градусами в найближчі два тижні. Синоптики прогнозують вдень +2+8, вночі близько нуля (на Півночі - нижче, на Півдні - вище).

Цей період буде багатий опадами. Синоптики прогнозують дощі в південних областях, а на решті території вірогідні дощі з мокрим снігом. Причому такі опади можуть бути навіть у 20-х числах березня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Meteoprog також прогнозують, що березень до 20-х чисел буде прохолодним. Принаймні, такі висновки можна зробити судячи з прогнозу для Києва.

Але великої кількості опадів синоптики не обіцяють. Вони прогнозують потепління 13-14 березня, потім похолодає, а 20-21 березня і зовсім можливі денні заморозки.

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)