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Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 20:40
Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні ще довго буде засмучувати прохолодним повітрям, а опади у вигляді мокрого снігу і дощу не відступлять найближчим часом. Що буде з метеоситуацією в країні - читайте у прогнозі на два тижні.

Прогнозом з нами поділилися синоптики Gismeteo і Meteoprog.

Так, за даними Gismeteo, 11-12 березня будуть холодними і навіть з денними заморозками на північному сході, а 13-14 березня в країну прийде різке потепління (на Заході до +10 градусів).

Потім температура знову знизиться, але несуттєво. Втім, березень не побалує високими градусами в найближчі два тижні. Синоптики прогнозують вдень +2+8, вночі близько нуля (на Півночі - нижче, на Півдні - вище).

Цей період буде багатий опадами. Синоптики прогнозують дощі в південних областях, а на решті території вірогідні дощі з мокрим снігом. Причому такі опади можуть бути навіть у 20-х числах березня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березніДощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березніДощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березніДощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні

Погода в Україні, прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Meteoprog також прогнозують, що березень до 20-х чисел буде прохолодним. Принаймні, такі висновки можна зробити судячи з прогнозу для Києва.

Але великої кількості опадів синоптики не обіцяють. Вони прогнозують потепління 13-14 березня, потім похолодає, а 20-21 березня і зовсім можливі денні заморозки.

Дощі зі снігом будуть ще довго: синоптики розповіли про погоду в березні

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Тим часом Наталка Діденко і Український гідрометцентр прогнозують, що 12 березня в країні очікується циклонічна активність з дощами та мокрим снігом, а ночі ще будуть з морозом. На вихідних синоптики обіцяють потепління.

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