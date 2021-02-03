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В Україні оголошено штормове попередження

Київ, Середа 03 лютого 2021 14:20
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: мокрий сніг (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 лютого, в Україні очікується сильний штормовий вітер. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, завтра у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Також у Києві вранці та вдень 4 лютого прогнозуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, сьогодні у більшості західних та деяких центральних та північних областях очікується мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень буде коливатися від +1 до +10, проте вночі будуть спостерігатися заморозки.

Раніше повідомлялося, що протягом поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

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