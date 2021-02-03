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Мокрий сніг та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Середа 03 лютого 2021 08:00
Мокрий сніг та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У середу, 3 лютого, у більшості західних, деяких центральних та північних областях буде йти мокрий сніг. Температура повітря в Україні вдень коливатиметься від +1 до +10, однак вночі спостерігатимуться заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні мокрий сніг очікується у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернівецькій областях. На всій іншій території України буде мінлива хмарність без опадів.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +3 до +8, а вночі від -4 до +2.

У центральних та північних областях температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +8, а вночі стовпчики термометрів покажуть -6 -1 градус.

У східних та південних областях температура повітря вдень буде в межах +4 +10, а вночі -1 +5.

Мокрий сніг та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

На переважній території Київської області, включаючи столицю, сьогодні буде йти сніг з дощем. Температура повітря вдень очікується від +1 до +4, а вночі від -7 до -3.

Мокрий сніг та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, у лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла.

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