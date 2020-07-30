В Україні оголошено штормове попередження

Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с
Сьогодні, 30 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як повідомляється, сьогодні вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Фото: грози та шквали у центральних областях (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, 30 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься у східних, центральних, деяких південних та північних областях.
Крім того, в семи областях західної, центральної, північної та східної України очікуються грозові дощі, однак погода у більшості регіонах буде сухою та спекотною.
Також раніше повідомлялось, що внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків.