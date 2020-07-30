В Україні оголошено штормове попередження

Сьогодні, 30 липня, погода в Україні погіршиться. Синоптики попередили про дощі, грози та шквальний вітер до 20 м/с.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні вдень у центральних областях очікуються грозові дощі та шквали від 15 до 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Фото: грози та шквали у центральних областях (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 30 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься у східних, центральних, деяких південних та північних областях.

Крім того, в семи областях західної, центральної, північної та східної України очікуються грозові дощі, однак погода у більшості регіонах буде сухою та спекотною.

Також раніше повідомлялось, що внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків.