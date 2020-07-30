В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 30 июля, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупредили о дождях, грозах и шквальном ветре до 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня днем в центральных областях ожидаются грозовые дожди и шквалы от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Фото: грозы и шквалы в центральных областях (meteo.gov.ua)

Напомним, 30 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, центральных и некоторых южных и северных областях.

Кроме того, в семи областях западной, центральной, северной и восточной Украины ожидаются грозовые дожди, однако погода в большинстве регионах будет сухой и жаркой.

Также ранее сообщалось, что в результате непогоды в Волынской области были повреждены крыши более десятка домов.