У Волинській області вітер зривав дахи з будинків і валив дерева

Фото: повалене дерево (gorohiv rayon in ua)

Стихія пошкодила дахи більше десятка будівель

Внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків. Сильний вітер також повалив кілька дерев.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждав Горохівський район. Сильний вітер зірвав дахи трьох житлових будинків, ще в двох будинках покриття було пошкоджено.

Також були частково пошкоджені дахи двох господарських споруд районної лікарні, будинку культури, дві будівлі школи, будівлі поліклініки, господарські будівлі психіатричного диспансеру, будівлі районного суду і будівлі ремонтної майстерні АТП.

У Горохівському районі вітер повалив 4 дерева, в сусідньому Луцькому - 12 дерев. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, захід України знову накрили зливи і урагани; найбільше постраждали Рівненська і Волинська області.

Також потужний шторм два дні вирував на курорті Азовського моря - Кирилівці.