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В Україні повідомили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Четвер 30 липня 2020 10:12
В Україні повідомили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж

Сьогодні, 30 липня, надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься у східних, центральних, деяких південних та північних областях. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у східних, центральних регіонах, а також в Одеській, Миколаївській та Сумській областях сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, в семи областях західної, центральної, північної та східної України очікуються грозові дощі, однак погода у більшості регіонах буде сухою та спекотною.

Крім того, внаслідок негоди у Волинській області були пошкоджені дахи більше десятка будинків.

Також раніше повідомлялось, що погода в Україні зміниться з 30 липня через те, що в країну йде атмосферний фронт, який принесе з собою невелике похолодання.

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