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Сьогодні в Україні утримається спека, вдень до +34

Новини » Суспільство    29.07.2019 - 08:00
Сьогодні в Україні утримається спека, вдень до +34
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сонячно та спекотно, вдень до +31

Погода в Україні 29 липня буде сухим та спекотною майже на всій території країни, температура повітря місцями підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, тиждень розпочнеться з сонячної та спекотної погоди майже у всіх областях країни, лише на півночі та заході можливі невеликі дощі, подекуди з грозами. Вдень температура на у більшості регіонів коливатиметься від +30 до +32. 

Найспекотніше буде сьогодні у південних областях, там стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів. У Криму також буде сонячно та спекотно, вдень від +30 до +32.

Сьогодні в Україні утримається спека, вдень до +34

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні очікується сонячна та спекотна погода. Температура повітря вдень досягатиме +29...+31, вночі очікується від +17 до +19.

Сьогодні в Україні утримається спека, вдень до +34

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