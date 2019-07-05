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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    05.07.2019 - 08:44
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У Києві 5-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека

Погода в Україні протягом 5-7 липня сприятиме підвищенню рівню пожежної небезпеки до надзвичайної. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом Гідрометцентру, лише 5-6 липня у Волинській, Київській, Чернігівській областях буде висока (4 класу) пожежна небезпека. У свою чергу, синоптики зазначають, що Києві 5-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

"По Київській області: 5-6 липня висока (4 класу), у східних районах. 7 липня у більшості районів області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - додали у прес-службі.

РБК-Україна писало, що сьогодні Україну місцями накриють дощі. У західній, центральній та північній частинах країни очікують дощі з грозами. На півдні та сході сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень +23+26.

Зазначимо, погода в Україні на вихідних, 6-7 липня, передбачається прохолодною, місцями з дощами. За даними синоптиків, завтра 5 липня, на сході країни очікується від +24 до +27 градусів, вночі температура зменшиться до +12. 

Сьогодні Україну місцями накриють дощі Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
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