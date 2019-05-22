В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні найближчим часом погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, сьогодні в Україні, крім більшості південних областей, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та в західних областях місцями град і шквали 15-20 м / с.

Нагадаємо, завтра, 23 травня, погода в Україні місцями буде дощова, температура до +28 градусів. За даними синоптиків, 23 травня в Україні, крім більшості південних областей, короткочасні дощі, грози, на Закарпатті значні дощі, на Лівобережжі та в західних областях місцями град і шквали 15-20 м / с. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +10 до +15, вдень від +21 до +26. На півдні країни до +28, у західних областях-до +22.

Додамо, раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні буде переважно дощовою, з поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25.

Раніше синоптик Наталя Діденко повідомляла, що в Україні очікується циклон Axel з атмосферними фронтами, які принесуть дощі, грози і похолодання.