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Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 13:43
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вдень у Києві очікуються грози, шквали 17-22 м/с

Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні завтра, 22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, завтра вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей України очікуються грози, місцями град та шквали до 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті завтра очікуються сильні дощі. Також, за інформацією українських синоптиків, завтра вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей пройдуть сильні зливи.

"22 червня у Києві вдень грози, шквали 17-22 м/с. 22 червня у Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, град", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про рiзку змiну погоди на Закарпатті.

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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