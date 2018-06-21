Завтра вдень у Києві очікуються грози, шквали 17-22 м/с

Синоптики попереджають про різку зміну погодних умов в Україні завтра, 22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, завтра вночі у західній частині, вдень і в більшості північних та центральних областей України очікуються грози, місцями град та шквали до 17-22 м/с, в Карпатах та на Закарпатті завтра очікуються сильні дощі. Також, за інформацією українських синоптиків, завтра вдень в окремих районах Житомирської, Київської, Вінницької та Черкаської областей пройдуть сильні зливи.

"22 червня у Києві вдень грози, шквали 17-22 м/с. 22 червня у Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи, град", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про рiзку змiну погоди на Закарпатті.