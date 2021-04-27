В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки

Погода в Україні лишається холодною, особливо вночі. Сьогодні заморозки вночі досягнуть -5.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України .

За інформацією УкрГідрометцентру, сьогодні вночі сильні заморозки у повітрі 0-5 (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Завтра в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначимо, сьогодні дощова погода спостерігається у південних, а також Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. На решті території країни сухо.