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В Україні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через заморозки

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні лишається холодною, особливо вночі. Сьогодні заморозки вночі досягнуть -5.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

За інформацією УкрГідрометцентру, сьогодні вночі сильні заморозки у повітрі 0-5 (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Завтра в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Зазначимо, сьогодні дощова погода спостерігається у південних, а також Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. На решті території країни сухо.

Нагадаємо, потепління в Україну прийде у четвер. Температура повітря підніметься у всіх регіонах до +19.

Зазначимо, в Україні протягом тижня спостерігатиметься мінлива погода. Тільки вкінці тижня очікується покращення погоди. Хоча у п'ятницю будуть дощі з грозою.

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