В Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Погода в Украине остается холодной, особенно ночью. Сегодня заморозки ночью достигнут -5.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины .

По информации УкрГидрометцентра, сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Завтра в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Отметим, сегодня дождливая погода наблюдается в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны сухо.