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В Украине объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине остается холодной, особенно ночью. Сегодня заморозки ночью достигнут -5.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации УкрГидрометцентра, сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5 (I уровень опасности, желтый).

Завтра в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

Отметим, сегодня дождливая погода наблюдается в южных, а также Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. На остальной территории страны сухо.

Напомним, потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19.

Отметим, в Украине в течение недели будет наблюдаться переменчивая погода. Только в конце недели ожидается улучшение погоды. Хотя в пятницу будут дожди с грозой.

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