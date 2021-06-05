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В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Субота 05 червня 2021 17:13
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: в Україні оголосили пожежну небезпеку (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак це стосується не всієї території країни, а деяких областей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, 5 та 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

II ступінь пожежної небезпеки означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

При цьому рекомендується бути максимально обережними при перебуванні в зоні дії погодних явищ.

Нагадаємо, сьогодні на заході країни очікуються дощі та грози, а на сході трохи похолодає і пройдуть дощі. При цьому на решті території України буде тепло і сонячно.

Раніше повідомлялося, що температура в Києві найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів тепла, але середини червня 30-градусної спеки не очікується.

Крім того, у Маріуполі вчора всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

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