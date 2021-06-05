В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак це стосується не всієї території країни, а деяких областей.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

При цьому рекомендується бути максимально обережними при перебуванні в зоні дії погодних явищ.

II ступінь пожежної небезпеки означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Так, 5 та 6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні на заході країни очікуються дощі та грози, а на сході трохи похолодає і пройдуть дощі. При цьому на решті території України буде тепло і сонячно.

Раніше повідомлялося, що температура в Києві найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів тепла, але середини червня 30-градусної спеки не очікується.

Крім того, у Маріуполі вчора всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.