ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодні

Новость на русском →
Україна, Субота 05 червня 2021 10:00
Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодні Фото: синоптики розповіли, якою погода буде сьогодні (Виталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 5 червня синоптики прогнозують теплу та сонячну погоду у північній, південній та центральній частині України. Втім, опади та грози очікуються на заході, а на сході трохи похолодає та дощитиме.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Погода по Україні

Як повідомляють синоптики, на Півночі погода буде переважно сонячною та теплою, лише у Сумській області вдень випаде дощ. Температура повітря прогріється до +18 +22 градусів вдень, а вночі складе +10 +12.

Західну територію України подекуди накриє дощами. У Львівській, Ужгородській, Івано-Франківській області очікуються опади та грози. У решті областей буде сонячно. Стовпчики термометра коливатимуться в межах +18 +22 вдень, вночі +9 +12 градусів.

На Півночі синоптики обіцяють сонячну погоду, лише у Сумській області пройдуть дощі. Температура повітря коливатиметься в межах +18 +22 градусів вдень, вночі +10 +12.

На Сході синоптики прогнозують мінливу погоду. У Луганській та Донецькій області пройдуть дощі, втім у решті областей - без опадів. Температура повітря складатиме +16 +21 вдень, а вночі +10 +12 градусів.

На південній території протягом доби буде тепла та сонячна погода. Стовпчики термометра покажуть +20 +23 градуси вдень, а вночі +10 +15.

У центральній частині України синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря прогріється до +19 +22 вдень, вночі +10 +12 градусів.Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодніФото: синоптики розповіли, якою погода буде сьогодні (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

У Києві сьогодні, 5 червня стовпчики термометра сягатимуть +20 +22 градусів тепла, а вночі температура знизиться до +11 +13 градусів. Без опадів.

Сонячно, але подекуди з дощами: синоптики розповіли, якою буде погода сьгодні

Нагадаємо, що у Маріуполі вчора всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки та вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

Додамо, що температура в столиці найближчими днями зростатиме і до кінця тижня підніметься вище 20 градусів, але середини червня 30-градусної спеки не очікується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Гідрометцентр Україна Погода
NEWS
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
В Україні вже 15 регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари