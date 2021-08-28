ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українців попередили про сильні дощі: де очікуються зливи

Новость на русском →
Україна, Субота 28 серпня 2021 08:43
Українців попередили про сильні дощі: де очікуються зливи Фото: українців попередили про сильні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У суботу, 28 серпня, вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний дощ. Вночі та вранці сильні дощі прогнозуються на Закарпатті та Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес