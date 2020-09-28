В Україні оголосили штормове попередження

Фото: Дощ (РБК-Україна)

Погода в Україні у вівторок, 29 вересня погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Завтра вдень в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях очікуються значні дощі.

Водночас у південних, східних і центральних областях вітер посилиться до 15-20 м / с.

Нагадаємо, в Україну йде похолодання. При цьому в перші дні жовтня очікується повернення тепла до +25 градусів.

Крім того, найближчими днями на всій території країни погіршиться погода. До кінця тижня прогнозуються дощі та грози.

Додамо, що 28 вересня в Україні через негоду без світла залишилися 37 населених пунктів у шести областях. Без світла залишилися населені пункти в Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Кіровоградській областях.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні дощова погода буде лише на заході країни. При цьому температура повітря становитиме від +18 до +26 градусів.